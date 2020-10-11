تصفيات كأس افريقيا-2021: تحديد تاريخ وتوقيت الجولتين الثالثة والرابعة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن برنامج مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2021 بين المنتخب الجزائري ونظيره الزيمبابوي.

و أوردت الفاف، نقلا عن الكنفيدرالية الافريقية للعبة (كاف)، أن مباراة الجولة الثالثة ستجرى يوم الخميس 12 نوفمبر المقبل بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة 30ر20.

أما مقابلة الاياب فستقام بتاريخ 16 نوفمبر 2020 بالعاصمة هراري على الساعة 15.00 بتوقيت غرينيتش (00ر16 بتوقيت الجزائر) "في انتظار تأكيد التوقيت"، يضيف ذات المصدر.

و أشارت الفاف أن اللقاءين "يجريان دون حضور الجمهور وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)".

وكانت المباراتان مبرمجتين شهر مارس الفارط، إلا أنهما تأجلتا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى كذلك الى ارجاء نهائيات كأس افريقيا للأمم من 2021 الى 2022 بالكاميرون.

ومعلوم أن "الخضر" يتصدرون المجموعة الثامنة ب6 نقاط من فوزين، الاول امام زامبيا (5-0) بالبليدة والثاني في غابورون على حساب بوتسوانا (1-0)، في حين تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط، متبوعة ببوتسوانا بنقطة وحيدة، بينما تتذيل زامبيا الترتيب دون رصيد.