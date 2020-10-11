سكان البيض يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار الغاز الذي اودى بحياة 5 اشخاص

طالب سكان ولاية البيض بمحاسبة المسؤلين عن حادثة انفجار الغاز التي خلفت 5 ضحايا و16 جريحا مطالبين بمعاقبة المتسبيين والتكفل بمشاكل المنطقة وعلى راسها قطاع الصحة الذي يفتقر لمتطلبات الرعاية المتخصصة.

وقال مواطنون ممن حضروا جنازة الضحايا ان معاقبة المسؤوليين عن الكارثة والتكفل بالمنطقة ومشاكلها اولى من الجنائز الرسمية مبدين امتعاضهم الشديد من نقص الهياكل الصحية .

فيما روت احدى ضحايا الحادث التي ترقد بمستشفى الدويرة بالعاصمة انها اضطرت للتنقل الى العاصمة بحروق تجاوزت 52 بالمئة من جسدها رفقة اربعة مصابين اخرين منهم طفلان، بسبب غياب الهياكل الصحية بالولاية.