تواصل الحملة الانتخابية حول الدستور وسط بروز صوت المؤيدين

تتواصل الحملة الانتخابية حول الاستفتاء على التعديل الدستوري المزمع التصويت عليه في الفاتح من نوفمبر المقبل وسط بروز صوت الموالاة المزكية للتعديلات المقترحة.

حيث رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي بتيبازة اليوم الى الالتفاف حول وثيقة الدستور واصفا الوثيقة بانها ستحرر الجزائر وتعطي انطلاقة فعالة وحقيقية لقطاع الفلاىحة مغازلا الفلاحين واصفا اياهم بالفئة الاكثر اقبلا على التصويت.

فيما قال رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة ان موقف الحركة الذي انبثق عن مجلس الشورى ينظر بايجابية الى التعديلات المقترحة داعيا الى التصويت بنعم لما وصفه بتثيبت الشرعية الشعبية داعيا في هذا السياق دالى المشاركة الواسعة في الاستفتاء لحماية مكتسبات الحراك على حد قوله.

من جهته دعا القائد العام للكشافة الاسلامية عبدالرحمن حمزاوي المجتمع المدني والشباب الى المشاركة الواسعة لما سماه استكمال مسار الجزائر الجديدة معتبرا في تصريحه ما يثار حول اللغة الامازيغية مجرد محاولة للتشويش على الجزائريين.