﻿ الصين تطلق قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين في الساعة 12:57 صباح هذا الاثنين (بتوقيت بكين).

وتم إرسال القمر الصناعي عالي المدار (قاوفن-13)، إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-3 بي).

وسيخدم هذا القمر الصناعي التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات المعلومات.

وسيستخدم بشكل أساسي في مسح الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، وحماية البيئة، وتوقعات الطقس، والإنذارات المبكرة، فضلاذ عن الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وهذا الإطلاق هو رقم 349 لسلسلة الصاروخ الحامل (لونغ مارش).