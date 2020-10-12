انتشال 9 جثث إضافية من ضحايا حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل تونس

تم انتشال 9 جثث إضافية من ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية الذي جد أمس الأحد في عرض سواحل ولاية صفاقس في مستوى منطقتي اللوزة واللواتة (شمال مدينة صفاقس).

وارتفع بذلك العدد الاجمالي للجثث التي قامت بانتشالها وحدات الحرس البحري وفريق الغوص التابع للحماية المدنية إلى 11 جثة (8 نساء و3 أطفال) جميعهم من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول .

وكانت وحدات الحرس البحري بصفاقس انتشلت في وقت سابق امس جثة امرأة ورضيعة كما تمت نجدة 7أشخاص كلهم من غير التونسيين.

وتشير التحريات الأمنية إلى أن المجموعة المشاركة في هذه الرحلة تتكون من 29 نفرا منهم تونسيان اثنان كما تشير إلى أن العدد المتبقي وهو 11 شخصا يمكن أن يكونوا من المفقودين في عرض البحر أو من الناجين بحسب توقعات ذات المصدر الأمني.

وأكد هذا المصدر أن عملية التمشيط والبحث عن جثث ضحايا اخرين محتملين للحادثة في عرض البحر ستتواصل اليوم الاثنين صباحا وذلك بعد أن توقفت هذه العمليات مع نزول الظلام في مساء امس.