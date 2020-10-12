البنك الدولي يصف الحالة التي تسببت بها جائحة كورونا بـ"الركود الاقتصادي"

صرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بأنه يمكن وصف الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها تفشي وباء كوفيد-19 بـ" الركود الاقتصادي".

وقال مالباس: "أخشى أن أقول بأننا سنشاهد فترة كساد اقتصادي والسؤال هو إلى متى ستستمر: في الثلاثينيات (1930) استمرت 10 سنوات أو أكثر في بعض البلدان وآمل أن تكون أقصر هذه المرة بسبب تدابير الحكومات و إجراءات القطاع الخاص".

وأضاف ذات المتحدث انه "يتوفر الكثير من المعلومات لمجموعات أكبر بكثير من الناس حول العالم ويتفاعل الملايين منهم، في محاولة لفهم الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الاقتصاد. وهذه أداة قوية لم تكن متاحة خلال فترة الكساد الكبير".

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أنه ليس لديه "تقدير دقيق" لموعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية