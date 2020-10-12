جائزة نوبل للاقتصاد: تتويج باحثان أمريكيان نظير تطوير نظام المزادات التجارية

فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون اليوم الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات التجارية حسب ما افادت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة تحكيم "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل"ي أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم".

واشتهر الثنائي الذي كان بين أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العامي بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال الاتصالات في الولايات المتحدة. وعمل الخبيران الاقتصاديان وكلاهما مدرس في جامعة ستانفوردي على آليات تخصيص فتحات الهبوط في المطارات.

وأضافت اللجنة "تنظم المزادات العلنية في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية".

وفي العام 2019ي منحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقري هم الأميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهندي والفرنسية الأميركية استر دوفلوي والأميركي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

وبجائزة الاقتصادي يختتم موسم جوائز نوبل الذي تميز بمنح جائزة السلام لبرنامج الأغذية العالمي هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.

ويوم الخميس الماضي فازت الشاعرة الأميركية لويز غلوك بنوبل للآداب والفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جينيفر داودنا بجائزة نوبل للكيمياء يوم الأربعاء ومنحت الأميركية أنديا غيرز جائزة نوبل للفيزياء يوم الثلاثاء.

وسيحصل الفائزون الذين يتشاركون ما يقرب من مليون يورو لكل جائزة على جوائزهم هذا العام في بلد إقامتهم بسبب جائحة (كوفيد-19).

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية