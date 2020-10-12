جدل بخصوص قرار تخفيض معدل النجاح في امتحان شهادة الباكالوريا

أثار قرار تخفيض معدل النجاح في امتحان شهادة الباكالوريا إلى 9 من 20 الكثير من الجدل وسط رفض غالبية النقابات والشريك الإجتماعي له.

وأكدت نقابات أساتذة التعليم العالي أن القرار قد يؤثر على مدى تطبيق البروتوكول الصحي في الجامعة، وأيضا على العدد المخصص للطلبة الناجحين في شهادة الباكالوريا.

وفي هذا السياق قال البروفيسور رشيد بلحاج رئيس نقابة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين :" منذ سنوات ونحن طالبنا من أجل تطبيق النوعية وليس الكم، وهذا القرار لا يطرح مشكلا في المدارس العليا، لكنه سيؤثر سلبا على تكوين الطالب في بعض التخصصات لأن نتائجه لا تظهر على المدى القريب، بل شتظهر لاحقا خصوصا في ظل تطبيق نظام أل أم دي".

من جانبه رأى فارس بن جغلولي الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن القرار سيفرض ضغطا كبيرا على وزارة التعليم العالي من حيث توفير التخصصات والمقاعد البيداغوجية وسط خريطة صحية يستوجب الإمتثال به ، وهو ما يؤثر سلبا مستقبلا على مجال التوظيف. أيضا سيخلق مشكلا في المرافق الإجتماعية والإقامات الجامعية التي تستضيف الطلبة".