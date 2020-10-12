أوصيف السعيد للإذاعة :الدستور الجديد يضمن حرية الإبداع الفكري وفقا لضوابط معينة لا يجب تجاوزها

أكد الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة بومرداس أوصيف السعيد هذا الإثنين أن المادة 74 المتعلقة بحرية الإبداع الفكري بمختلف أشكاله الفنية والعلمية مضمونة حسب الدستور الجديد غير أن ممارسة حق الإبداع مقيدة بضوابط معينة لايجب تجاوزها.

وقال أوصيف السعيد لدى استضافته في برنامج "حوار في الدستور" للقناة الإذاعية الأولى إن من حق أي مواطن الإبداع في سواء في المجال الفني أو العلمي لكن من دون تجاوز بعض الخطوط الحمراء كالإساءة للدين الإسلامي أو المساس بالثوابت والوحدة الوطنية أو برموز الثورة وكذا المساس بقيم المجتمع الجزائري وبالمصلحة العامة.

وأضاف المتحدث في السياق ذاته أنه في حال اخلال الشخص المبدع بهذه الضوابط التي يتضمنها قانون العقوبات سيتم معاقبته وفقا لما ينص عليه هذا القانون من مواد التي تجرم هذا النوع من الممارسات.

كما أبرز أوصيف السعيد أن "الدستور الجديد يكفل حماية حقوق المبدع عن طريق القوانين ولكن يجب على اي شخص تسجيل عمله الإبداعي ضمن حقوق الملكية الفكرية ليتمكن من اللجوء إلى القضاء في حال التعدي على ابداعاته للحصول على التعويض".

وفي معرض حديثه عن امكانية ممارسة الدولة لحق الشفعة أوضح الخبير الدستوري أن ممارسة هذا الحق يكون في الأعمال الإبداعية التي تدخل ضمن التراث اللامادي للمجتمع الجزائري ويقصد به منح الأولوية للجزائر في الحصول هذا الابداع بدلا من أن تستفيد منه الدول الأجنبية مضيفا أن الهدف من حق الشفعة حماية التراث والإبداع الجزائري.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف