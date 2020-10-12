كورونا:153 إصابة جديدة و 108 حالة شفاء و8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 108 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين, الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 53225 حالة من بينها 153حالة جديدة, وهو ما يمثل 3ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما بلغ عدد الوفيات 1809 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37382 شخص, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ 24 ساعة الماضية, في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 35 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.