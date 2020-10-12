بن بتقة: هدفنا التخلص من التبعية في مجال الصناعات البتروكيميائية

كشف المدير العام للشركة القابضة للتخصصات الكيميائية عبدالغني بن بتقة عن استراتيجية جديدة للمؤسسة تهدف الى تطوير الصناعات البتروكيميائية في الجزائر للخروج من التبعية للخارج.

وقال بن بتقة خلال لقائه مع اطارات المؤسسة ونقابيي الفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء إن الشركة سطرت مخططا لتطوير الصناعات البتروكيميائية في الجزائر وللحفاظ على مناصب الشغل واستحداث مناصب جديدة في هذا القطاع الواعد، مضيفا ان المؤسسة تسعى الى التخلص من التبعية للخارج في مجال التكرير والصناعات البتروكيميائية والحفاظ على القدرة الانتاجية وتطويرها.

فيما اكد حموطواهرية الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل فيالمؤسسة واستحداث مناصب جديدة، مضيفا ان النقابة لعبت دورا اساسيا في مد الجسور بين المؤسسة وزبائنها من المؤسسات.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية