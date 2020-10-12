وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض يأمر بفتح تحقيق في حادث انفجار أنبوب الغاز

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض بفتح تحقيق في حادث انفجار أنبوب الغاز بعاصمة الولاية الذي خلف مقتل خمسة أشخاص وجرح 18 آخرين السبت الماضي، حسبما علم اليوم الإثنين من نيابة مجلس قضاء البيض.

وأفاد نفس المصدر بأن التحقيقات في القضية انطلقت مباشرتها من طرف الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطنيين، مضيفا أن الجهات ذات الصلاحية شرعت في التحقيقات في ملابسات وأسباب هذا الحادث إثر وقوعه.

وأشارت نيابة مجلس قضاء البيض إلى تنقل خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لبوشاوي (الجزائر العاصمة) إلى عين المكان للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

و قد استمعت الجهات المخولة قانونا إلى الأطراف في القضية في عدد من القطاعات ذات الصلة بالحادث، ووضعت لحد الآن ثلاثة أشخاص تحت النظر لدى مصالح الأمن الولائي، ويتعلق الأمر بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال التي كانت تجسد بموقع الحادث والمقاول.