سعيد بن سالم للإذاعة : وزارة التربية تبنت نموذجا استثنائيا لإنجاح الدخول المدرسي

أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية سعيد بن سالم هذا الثلاثاء أن الوزارة تبنت نموذجا استثنائيا وتحضيرات وترتيبات محددة لإنجاح الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح سعيد بن سالم لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن وزارة التربية قامت بإعداد برتوكول صحي وقائي خاص بالتمدرس على غرار البرتوكول الذي اعتمد خلال إجراء اختبارات شهادة التعليم المتوسط والباكالوريا.

وأشار بن سالم إلى أن البرتوكول عرض على اللجنة العلمية لوزارة الصحة التي صادقت عليه، لافتا إلى أن البرتوكول كان مقرونا بالتنظيم الاستثنائي للتمدرس والمخططات المفضلة للتمدرس في الأطوار الثلاثة: الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وأضاف أن المخططات عرضت على النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وتم الاتفاق على اعتماد مخطط "التدريس بالتفويج والتناوب" مع احترام الحجم الساعي للأستاذ وبمعدل 20 تلميذ في الفوج مع بعض الاستثناءات فيما يخص بعض المدارس التي يفوق عدد التلاميذ ببعض الأقسام فيها 50 تلميذا.

أما بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعتمد نظام الدوام الواحد "أي كل فوج تربوي له حجرة دراسية خاصة به" أوضح بن سالم أن النظام المفضل سيكون التبادل بين الأفواج أي يوم بيوم بغرض الامتثال إلى البرتوكول الصحي شريطة احترام الحجم الساعي المقدر بـ 14 ساعة أسبوعيا لافتا إلى أن المدارس التي تعتمد نظام الدوامين فنظامها سيكون باعتماد تناوب الفترات بين صباحية ومسائية.

وفيما يتصل باستدراك دروس الفصل الثالث كشف المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية أنه تم إدراج التعلمات التي لم تدرس خلال هذا الفصل حسب احتياجات التلاميذ لها. مشيرا إلى أنه تم اعتماد في هذا الصدد آليات بيداخوجية وحجم زمني أقل من العادي.