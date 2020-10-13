أسعار النفط ترتفع مع ترقب صدور تقرير منظمة "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات هذا الثلاثاء مع ترقب صدور التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وما سيوضحه من تطورات تخص العرض والطلب.

و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 8ر0 بالمائة إلى 06ر42 دولارا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 9ر0 بالمائة ليقدر بـ 78ر39 دولارا للبرميل.

ويسجل هذا التحسن في أسعار الخام بعد خسائر قوية سجلت الاثنين استجابة لتراجع حدة إعصار "دلتا" في خليج المكسيك.

ويترقب المستثمرون الكشف عن تقرير أوبك بشأن مستويات الإنتاج النفطي خلال سبتمبر الماضي في وقت لاحق من نهار اليوم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5 بالمائة في العام الجاري مشيرة إلى أن التحكم في فيروس كورونا سوف يحدد مستقبل الطاقة.