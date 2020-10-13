7 طلبة يمثلون الجزائر في مسابقة "هواوي" العالمية

شارك فريقان من الطلبة الجزائريين،الثلاثاء في نهائي المسابقة الجهوية "هواوي" لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي نظمتها شركة "هواوي الجزائر" عبر الفيديو تحسبا للمسابقة العالمية النهائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقرر تنظيمها بالصين نهاية الشهر الجاري.

وأفاد بيان للشركة أن 7 طلبة يمثلون بعض المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني سيما منها جامعة باب الزوار وجامعة سعيدة رفقة أستاذين اجتازوا المسابقة في تخصصين اثنين هما شبكة الاتصال و"الكلاود" بغية قطع تأشيرة التأهل إلى نهائي المسابقة وذلك بعدما اجتازوا نهائي المرحلة الوطنية من المسابقة خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وتمت الاشارة إلى أن هؤلاء الطلبة شاركوا في تربص تحضيري لمدة 5 أيام بالجزائر العاصمة تحسبا لمشاركتهم في المرحلة النهائية من المسابقة.

وكانت شركة "هواوي الجزائر" قد نظمت نهاية سبتمبر الماضي عبر تقنية الفيديو نهائي مسابقة "هواوي" لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمشاركة 10 فرق قدمت من جامعات ومعاهد التعليم العالي بمشاركة 3000 طالب جزائري.

ويندرج تنظيم هذه المسابقة في إطار "المساهمة في تطوير النظام الإيكولوجي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة متطلبات التحول الرقمي"، حيث فاز فيها طلبة جامعة باب الزوار متبوعا بفريق جامعة سعيدة.

وقد عرفت مسابقة "هواوي" لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في دورتها للعام الماضي احتلال فريق جزائري (3 طلبة) ومدرس المركز الأول من بين 61 فريقا مشاركا.

وتتماشى مسابقة "هواوي" لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل كامل -حسب البيان- مع منظور الشركة في "تعزيز" مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و"تنمية" المواهب في الجزائر، حيث تولي الشركة "اهتماما خاصا "لنقل المعرفة والمهارات" الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح للطلبة وللمواهب الجزائرية.

وتعاملت الشركة في سياق برنامجها الخاص "هواوي اي سي تي أكاديمي" مع أكثر من 900 جامعة عبر العالم ولفائدة تزيد من 45 ألف طالب سنويا.

وبالجزائر وقعت ذات الشركة اتفاقية شراكة في هذا المجال مع 10 جامعات ومؤسسات تعليم عالي على أن يرتفع عدد هذه المؤسسات قبل نهاية العام الجاري الى 25 .