كورونا : 174 إصابة جديدة

13/10/2020 - 17:18

سجلت 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي  تماثل فيه 110 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي  للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس  (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 53399 حالة من  بينها 174 حالة جديدة، وهو ما يمثل 4، 0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الأخيرة. 

كما بلغ عدد الوفيات 1818 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37492 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة. 

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 22 ولاية لم تسجل اية حالة في حين 5 ولايات سجلت بها اكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية . 

وكشف ذات المسؤول أن 38 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي  والارتداء الالزامي للقناع الواقي.

 

 

وسوم:

الجزائر

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