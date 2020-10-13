بكالوريا 2020 : نسبة النجاح بلغت 30. 55 بالمائة

اعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الثلاثاء أن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 بلغت 33 .55 بالمائة على أن يتم اشهار النتائج هذا الاربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن نسبة النجاح حسب الشعب بلغت 56.97 بالمائة بالنسبة للعلوم التجريبية و 52.60 بالمائة في شعبة الاداب والفلسفة فيما جاءت شعبة الرياضيات في المقدمة بنسبة نجاح قدرت ب 80.22 بالمائة .

وقد بلغت نسبة النجاح في شعبة اللغات الاجنبية 67.78 بالمائة و 38،09 بالمائة في شعبة تسيير واقتصاد في حين وصلت نسبة النجاح في الامتحان بالنسبة لمرشحي شعبة تقني رياضي الى 58.48 بالمائة .

و تعلم الوزارة في هذا السياق كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار أنه سيتم إشهار نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال على أن تنشر قوائم الناجحين في نفس اليوم وفي نفس التوقيت على مستوى المؤسسات التعليمية.

كما سيتم نشر قائمة الناجحين على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات https://bac.onec.dz وكذا عبر فضاء الأولياء بالنسبة للمتمدرسين والقناة السابعة (المعرفة).

وتمت الاشارة أيضا الى أنه يمكن الاطلاع على النتائج "مجانا" عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث (موبيليس و أوريدو وجيزي) عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز # 567 * .

وكانت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا بلغت العام الماضي 54،56 بالمائة.