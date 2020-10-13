فوز الكاتبة الجزائرية هدى بوهراوة بجائزة كتارا فئة رواية الفتيان عن عملها" نحو النور"

فازت الكاتبة الجزائرية هدى بوهراوة اليوم الثلاثاء بالدوحة بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السادسة عن روايتها" نحو النور" التي دخلت المنافسة في فئة رواية الفتيان والتي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي واقيمت هذه المرة عن بعد بسبب جائحة كورونا وتحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)

هدى بوهراوة استاذة لغة انجليزية وكاتبة مسرحية مهتمة بأدب الطفل و سبق لعملها الفائز اليوم و ان شارك في القائمة القصيرة لجائزة شومان لادب الطفل بالأردن في 2019 و لها عدة اعمال من بينها رواية "الوالي الصالح ".

و من الفائزين الاخرين في هذه الفئة الخاصة برواية الفتيان الكاتب مهدي صلاح الجويدي من مصر عن روايته" القبّعات الثلاث" ومحمد محمود العكشية من فلسطين عن روايته "2222" وناظم مزهر من العراق عن روايته "أجنحة النار" والكاتبة ندى جمال صالح من الأردن عن روايتها "قاهر قراصنة السند" وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولارامريكي حيث سيتم طباعتها ونشرها.

وتشمل جائزة كتارا للرواية عدة فئات منها فئة الروايات العربية المنشورة ومن بين الفائزين هذا العام الموريتاني الشيخ أحمد البان من موريتانيا عن روايته "وادي الحطب" و الاردني إبراهيم نصر الله عن روايته " دبابة تحت شجرة عيد الميلاد" .ومن بين الفائزين في فئة الروايات غير المنشورة الأزهر الزنّاد من تونس عن روايته" الناطور" و سعيد العلام من المغرب عن روايته "عذراء غرناطة: حب بين مدينتين" وتبلغ قيمة كل جائزة 60 ألف دولار أمريكيي إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي خمسة نقاد من بينهم الدكتور أسامة أيوب عليم من مصر عن دراسته "التمثيل السيميو-كولونيالي في السرد الروائي النسوي /أحلام مستغانمي نموذجا/"ي والدكتور عبد المالك أشهبون من المغرب عن دراسته " صورة الأنا والآخر في مرايا روايات الهجرة " والدكتور علوي أحمد صالح المَلْجَمِي من اليمن عن دراسته "البناء الثقافي للعالم الروائي: سيميائيات العالم الممكن في رواية أرض المؤامرات السعيدة لوجدي الأهدل" وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار أمريكيي كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.

وفي فئة الرواية القطرية المنشورة فاز عبد الرحيم الصديقي من دولة قطر عن روايته "مدينة وثيقة عشق" وذلك من أصل 15 رواية ترشحت عن الفئة الخامسة التي أضيفت للجائزة اعتباراً من الدورة الخامسةي وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أمريكيي إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.