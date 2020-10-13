عطال يستأنف التدريبات الفردية بعد تعافيه من الاصابة

استأنف المدافع الدولي الجزائري لنادي أولمبيك نيس (الرابطة الفرنسية الأولى)، يوسف عطال الذي تعرض لإصابة في الفخذ نهاية شهر سبتمبر، التدريبات الفردية حسبما اعلنه اليوم النادي اليوم الثلاثاء.

و اوضح النادي الفرنسي على موقعه الرسمي ما يلي"" تدرب اللاعب السابق لنادي بارادو (الرابطة الجزائرية الأولى) على انفراد في انتظار عودته للمجموعة في الأيام القادمة على أمل استئناف المنافسة".

ونشر اولمبيك نيس على الموقع صورة لعطال و "هو يلامس الكرة رفقة المحضر البدني للنادي، كريستوفر جورا".

وكان المدافع الأيمن "للخضر" الذي أقحمه مدربة باتريك فييرا، أساسيا، خلال الهزيمة أمام باريس سان جرمان (0-3) قد غادر الميدان في الشوط الثاني (د 65) بعد تعرضه لإصابة.

وكان عطال قد غاب عن الملاعب لمدة 279 يوم بسبب اصابة تعرض لها في 7 ديسمبر 2019.

عاد المدافع البالغ من العمر 24 سنة، من إصابة اخرى على مستوى "عظم القعدة" تلقاها نهاية شهر اغسطس و التي أبعدته عن الميادين لمدة تقارب الشهر.