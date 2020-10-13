مالي: مقتل 12 جنديا على الاقل في هجوم مسلح بوسط البلاد

13/10/2020 - 21:40

أكد جيش مالي في بيان له الثلاثاء، أن مسلحين يشتبه بانتمائهم الى تنظيمات ارهابية قتلوا 12 جنديا في هجومين وسط البلاد.

واضاف البيان ان الهجوم الاول وقع اثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا قرب الحدود مع بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل تسعة جنود، بينما قتل ثلاثة آخرون صباح اليوم في كمين نصب لهم عند جسر قريب أثناء توجههم لمكان الهجوم الأول.

ومن جهته قال شاهد عيان لوسائل الاعلام، إنه رأي تسع جثث في المعسكر وساعد في نقل 20 جريحا لمراكز طبية محلية مضيفا "أخد المسلحون كل المركبات وحرقوا التي ما لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها كما تم إحراق المعسكر".

والهجومان هما الأعنف منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 18 أغسطس وأطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وكانت وزارة الدفاع في مالي، قد اعلنت من قبل عن مقتل 11 عسكريا في كمين تعرضت له قوة امنية في منطقة غيري القريبة من الحدود الموريتانية حيث تنتشر الجماعات المسلحة.

وتنشط تنظيمات ارهابية في منطقة الساحل الافريقي وتهدد أمن مالي ودول الجوار.

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العالم, افريقيا

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