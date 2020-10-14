وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

انتقل إلى رحمة الله المجاهد والدبلوماسي السابق عبد القادر حجار امس الثلاثاء عن عمر ناهز 83 سنة ، حسب علم لدى اقارب الفقيد.

المرحوم و هو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.

كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

﻿ جراد يعزي عائلة الفقيد

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 83 سنة.

وكتب جراد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار، رحمه الله.

بهذا المصاب الجلل، أتقدم لعائلته بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وينعم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون".