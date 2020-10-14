الحماية المدنية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس من أخطار الاختناقات بالغاز

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية بداية من هذا الاربعاء حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الاختناقات بالغاز تحت شعار "معا من أجل شتاء دافئ وآمن" بهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين.

وتم اعداد لهذه الحملة برنامج ثري يتضمن تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية، قوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، القرى والمداشر في إطار الإعلام الجواري وتنظيم حصص إذاعية وتلفزيونية، بالإضافة إلى بث ومضات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف نشر رسائل وقائية ورفع درجة الوعي لدى المواطنين حول هذا الخطر والحرص على استيعاب السلوك الإيجابي الواجب القيام به من أجل الحفاظ على حياتهم وتفادي الأضرار التي يمكن أن تحدث جراء الاختناقات.

وفاة 58 شخصااختناقا بالغاز منذ الفاتح جانفي و إلى غاية شهر أوت

وفي هذا الصدد أكد النقيب مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للقناة الأولى "أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ برنامج الوقاية والتحسيس من مختلف الأخطار لا سيما المتعلق بأخطار حوادث الاختناق بالغاز، حيث أن حوادث التسمم بالغازات المحترقة، وغيرها تتسبب سنويا في قوع عدة ضحايا تسجلها مصالح الحماية المدنية". وأضاف "إذا قمنا بتحاليل إحصائية للسنة الماضية، نفذت وحدات الحماية المدنية 2386 تدخلا ، أسفرت عن اسعاف 3178 شخص و اختناق 2342، فيما توفي 145 شخصا

و في هذه السنة ومنذ الفاتح جانفي إلى غاية شهر أوت سجلت الحماية المدنية 1569 تدخل سمح بإسعاف 1139 مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون ووفاة 58 شخصا".

وستنطلق هذه الحملة بداية من هذا الأربعاء لفائدة جميع فئات المواطنين على المستوى الوطني، تنظم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على غرار مديريات الصحة، مديريات التجارة، مديريات التربية الوطنية، مديريات الشؤون الدينية، مصالح سونلغاز، نفطال والمجتمع المدني وذلك لرفع الحس التوعوي ولتفادي هذه الحوادث أو التقليل من وطأتها والآثار الناجمة عنها.

ودعت المديرية كافة المواطنين والجمعيات للمشاركة في هذا البرنامج التحسيسي من خلال الاقتراب من مصالحها المنتشرة عبر التراب الوطني.