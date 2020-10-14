مكافحة الارهاب والجريمة: تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 7 الى 13 أكتوبر الجاري، عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم" للقوات المسلحة في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني، حسب ما أفادت به هذا الأربعاء حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 أكتوبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة عبر كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني عشرة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تلمسان ووهران وبرج بوعريريج "فيما تم "ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء ببرج باجي مختار وتدمير أربعة قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وجيجل وعين الدفلى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل 18 تاجر مخدرات وحجزت 5.943 كيلوغرام من الكيف المعالج و28465 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من عين الدفلى ووهران وتلمسان ومستغانم والنعامة وبشار وباتنة وتبسة وأم البواقي والوادي".

من جهة أخرى -يضيف نفس المصدر-"أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت،137 شخصا وحجزت ثلاثة شاحنات وسبعة مركبات رباعية الدفع و 132 مولدا كهربائيا و118، مطرقة ضغط و66 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و62.17 كيلوغرام من مادة الزئبق ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، بالإضافة إلى " 1.6 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب"، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني "20 شخصا وحجزت ثلاثة بنادق صيد و10986 خرطوشة و 415160 وحدة من الألعاب النارية و 49806 وحدة من مختلف المشروبات و 300 كاميرا مراقبة وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من سطيف وتبسة وعنابة وعين أمناس وورقلة وبسكرة والوادي وغليزان".

كما تم "إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 12875 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف".

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني -حسب ذات المصدر- من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 536 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وبومرداس والشلف والطارف، فيما تم توقيف54 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وبشار وإليزي وتبسة".