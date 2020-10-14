البنك الوطني الجزائري يطلق أول وكالة رقمية بقسنطينة

أعلن المدير العام لبنك الوطني الجزائري فراحتة ميلود، هذا الأربعاء، بقسنطينة ، عن إطلاق أول وكالة رقمية من بين عشر وكالات أقرها البنك لعصرنة الخدمات البنكية.

وقال في تصريح صحفي عقب إطلاق العملية "يوم أطلقنا عملية الصيرفة الإسلامية تعهدنا بفتح عشر وكالات رقمية قبل نهاية السنة من أجل عصرنة الخدمات البنكية، وفضلنا أن تكون البداية من قسنطينة لتمكين زبائننا بالمنطقة من القيام بالعملية من خلال الموزعات الآلية أو الموزع الخاص لكل حامل البطاقة البنكية".

من جهة أخرى كشف فراحتة عن تزويد أزيد من خمسين وكالة بخدمة الصيرفة الإسلامية بوكالات البنك، متعهدا بتعميم العملية عبر جميع ولايات الوطن قبل نهاية العام الجاري.