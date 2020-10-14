كورونا : تسجيل 185 إصابة جديدة, 111 حالة شفاء و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 111 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 53584 حالة من بينها 185 حالة جديدة, وهو ما يمثل 4, 0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما بلغ عدد الوفيات 1827 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37603 شخص, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 21 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و21 ولاية لم تسجل اية حالة في حين 6 ولايات سجلت بها اكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية .

وكشف ذات المسؤول أن 35 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.