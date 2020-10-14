رئيس الجمهورية يهنئ الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020

هنأ رئيس الجمهورية ,السيد عبد المجيد تبون, عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الناجحين والناجحات في امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 , متمنيا لهم "التوفيق والنجاح في مشوارهم الجامعي" .

وكتب رئيس الجمهورية قائلا: "كل التقدير والتهاني للناجحات والناجحين في البكالوريا. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في مشواركم الجامعي, وحظ أوفر لغير الناجحين, العام المقبل بحول الله".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعلنت في وقت سابق هذا الأربعاء عن النتائج النهائية لامتحان شهادة البكالوريا, مشيرة الى ان نسبة النجاح في هذا الامتحان بلغت 33 .55 بالمائة .