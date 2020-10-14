المؤثرات العقلية ستصرف بوصفة متعددة النسخ و ذات رقم تسلسلي

﻿كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، اليوم الاربعاء، انه ابتداء من 3 نوفمبر 2020 "لا يسمح بتقديم هذه الادوية بالوصفة العادية وانما بوصفة متعددة النسخ من ألوان مختلفة ذات رقم تسلسلي، حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لذات النقابة.

وأكد ذات المصدر بأن المؤثرات العقلية التي تخضع لقوانين خاصة وصارمة حسب القرار الوزاري المؤرخ في 9 جويلية 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المادتين 02 و03 من القانون 04-18 فانه "لا يسمح بتقديم هذه الادوية بالوصفة العادية وانما بوصفة متعددة النسخ من ألوان مختلفة ذات رقم تسلسلي "كما ينص عليه القانون .

وستدخل هذه الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ -حسب ذات البيان- "ابتداء من 03 نوفمبر 2020 وفق إجراءات المرسوم التنفيذي 19-379 المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الاول الصادر في 5 جانفي 2020" .

و كان من المتوقع ان تدخل هذه الاجراءات الجديدة حيز التطبيق ابتداء من 5 أفريل 2020 وتم تأجيل تطبيقها باعتماد مرسوم تنفيذي آخر صدر في 3 ماي 2020 بستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وخلال هذه الفترة تم اعداد سجلات تسيير وصفات المؤثرات العقلية والدخول ليتم توزيعها على الصيادلة وتأشيرها من طرف مديريات الصحة عبر الوطن.

كما قامت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بتنظيم عدة أيام دراسية جهوية ووطنية للشرح الاجراءات الجديدة الخاصة بحيازة وصرف هذه الادوية .