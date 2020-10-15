محكمة دار البيضاء : تغريم الناشط فضيل بومالة بـ 50000 دج و تبرئته من تهمة اهانة هيئة نظامية

أدانت محكمة الجنح لدار البيضاء بالجزائر العاصمة اليوم الخميس الناشط فضيل بومالة بدفع غرامة تقدر بـ 50000 دج عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح مع تبرئته من تهمتي اهانة هيئة نظامية و عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المحجوزات.

وكانت ذات المحكمة التمست في 8 أكتوبر الماضي سنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق الناشط بومالة لنفس التهم.

وكان فضيل بومالة وضع في 14 جوان الماضي تحت النظر قبل أن يطلق سراحه في 18 من نفس الشهر و برمجة محاكمته في 2 جويلية الماضي قبل أن تتأجل لعدة مرات.