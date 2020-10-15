افتتاح الندوة الوطنية للمراة الريفية في عالم المقاولاتية: اتجاه نحو تكريس الفكر الانتاجي من خلال المرافقة والتكوين

تحيي المرأة الجزائرية هذا الخميس يومها العالمي الموافق لـ 15 اكتوبر من كل سنة، و المناسبة تنظم وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة في هذا اليوم ندوة وطنية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية تجمع زهاء 240 مشاركا يمثلون عدة قطاعات وهيئات وطنية.

و أوضحت وزيرة التضامن وقضايا المرأة كوثر كريكو في هذا الخصوص أن احتفال هذا العام يتوجه الى اعطاء اهتمام اكثر للمراة الريفية للمشاركة في التنمية الوطنية من خلال تفعيل دورها ودعهما من خلال التكوين والمرافقة .

و عرفت الندوة التي انطلقت اشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال " بالعاصمة مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات و عن دوائر وزارية و مراكز بحث وبنوك وعن هيئات وطنية ووكالات دعم التشغيل وجمعيات وطنية متخصصة الى جانب ممثلي الهيئات الأممية بالجزائر.

و تهدف هذه الندوة الى المساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء الريفيات من خلال التركيز على تطوير المقاولاتية المبدعة والتنافسية"، و كذا الى عرض التجربة الجزائرية في مجال المقاولاتية النسوية، سيما الموجهة منها للمرأة الريفية".

ودعت رئيسة المرصد الوطني للمرأة شائعة جعفري إلى الاخذ بيد المراة من خلال تأهيل الجمعيات وخاصة مع مراكز تكوين مهني وقالت إن "الاجدر بنا ان نوزع ماكنات خياطة على نساء الارياف عوض أن نوزع عليهن الملابس الجاهزة، وعوض ان نوزع عليهن قفة رمضان الاجدر هو تعليمهن الزراعة لتحقيق اكتفاء ذاتي، يجب ان نساعدهن من اجل ان يحققن مداخيل تعيلهن واولادهن ويساهمن بها في المجتمع ".

ودعم الخبير الاقتصادي محمد محفوظ كاوبي تصور رئيسة المرصة الوطني للمراة من خلال تشديده على ضرورة اقحام المراة الريفية في مجال الانتاج المحلي معتبرا أنه" لا يمكن تصور دور المراة الريفية في الاقتصاد الوطني الا من خلال العودة الى الدور الانتاجي الذي يفترض ان يدعم من خلال طرق تنظيمية جديدة ووسائل اكثر فعالية من خلال المنتجات التقليدية ومن خلال تثمين الدور داخل المنزل في مجال توفير الغذاء وذلك من خلال الامور التي يمكن -على بساطتها -ان يكون لها دور مهم للغاية في دعم المنطق الانتاجي وليس المنطق الاستهلاكي" .

وتتضمن الندوة ثلاث جلسات موضوعاتية تتناول محاور تتعلق سيما بتدعيم الخبرات في مجال التأطير و ترقية معارف ونشاطات النساء الريفيات و تنويعها و كذا محور ولوج النساء الريفيات الى السوق.

المصدر :موقع الاذاعة الجزائرية