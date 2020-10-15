مولودية الجزائر يختتم تربص مستغانم

أنهى فريق مولودية الجزائر، هذا الخميس تربصه التحضيري الذي أقيم بمدينة مستغانم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ودام هذا التربص الذي أقيم بفندق "أزد" بمستغانم 12 يوما، أجرى خلاله رفقاء القائد عبد الرحمان حشود 22 حصة تدريبية وفنية، بالإضافة إلى عدد من المواجهات التطبيقية بين اللاعبين، إستغلها المسؤول الأول على العارضة الفنية نبيل نغيز للوقوف على مدى تجاوب أشباله مع العمل المسطر طيلة التربص.

وستعود بعثة العميد إلى الجزائر العاصمة، صباح هذا الخميس، على أن يتم منح راحة للاعبين لمدة 3 أيام، قبل العودة إلى أجواء التحضيرات بمركز الفندقة بعين البنيان.

جدير بالذكر، أن تربص مستغانم يعتبر المرحلة التحضيرية الثانية لفريق مولودية الجزائر بعد التربص الأول الذي أقامه بمركز الفندقة بعين البنيان بالجزائر العاصمة، والذي دام 10 أيام من 21 إلى 30 سبتمبر الفارط، تخللته 17 حصة تدريبية، وأكد المدرب نبيل نغيز أن تربص كانا ناجحا بكل المقاييس، خاصة وأنه استوفى كامل الشروط وحقق الطاقم الفني فيه الأهداف المسطرة في البرنامج.

للإشارة قامت إدارة العميد بإهداء قميص النادي لمسؤولي فندق "أزاد" حيث أشادت بكل التسهيلات التي قدمها مسؤولي وعمال الفندق للوفد، مؤكدتا أن كل الظروف كانت ملائمة لتحضيرات جيدة، كما أخد مسؤولي الفندق في الأخير صورة جماعية مع كامل التعداد وسط أجواء رائعة.