اجتماع مجلس الامن : فيتنام تؤكد تضامنها مع الشعب الصحراوي

أعرب مندوب فيتنام لدى الامم المتحدة ،دينق تينغوي، عن تضامن بلاده مع الشعب الصحراوي ودعا إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية.

وذكرت مصار إعلامية صحراوية ، أن الدبلوماسي الفيتنامي أكد خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية هذا الأربعاء على ضرورة دعم جهود البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتعزيز السلام في الصحراء الغربية.

واستنادا لما أوردته وكالة الأنباء الفيتنامية ، اشارت ذات المصادر الى ان دينق تينغوي طالب أيضا بضرورة "إجراء حوار سلمي على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بهدف السعي إلى اتخاذ تدابير عادلة ومناسبة تحقق للشعب الصحراوي تطلعاته".

وناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في الصحراء الغربية.

حيث استمع الى تقريرين الاول قدمته مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا ، بينتو كيتا ، والثاني قدمه الممثل الخاص للامين العام كولين ستيوارت .