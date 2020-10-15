وفاق سطيف يعلن اتفاقه مع اللاعب ميصالة مرباح

توصل وفاق سطيف الى اتفاق مع متوسط الميدان الدفاعي، ميصالة مرباح، قادما من هلال الشابة التونسي، سيتم بموجبه التوقيع على عقد مدته موسمين بين الطرفين، حسب ما أعلن عنه هذا الخميس النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وقال "النسر الأسود" على مواقع التواصل الاجتماعي "يسر إدارة وفاق سطيف إبلاغكم بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب السابق لفريق الهلال الرياضي الشابي التونسي ميصالة مرباح للتوقيع على عقد مدته موسمين. التوقيع سيتم بعد الفحوصات الطبية اليوم واختبار "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا".

ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب السابق لشبيبة الساورة بزملائه الجدد غدا الجمعة للمشاركة في التربص التحضيري الجاري بمدينة عنابة، يضيف نفس المصدر.

ووقع الاختيار على اللاعب ميصالة مرباح بعد تراجع المدرب نبيل الكوكي عن فكرة استقدام الفرانكو-جزائري رشيد آيت عثمان الذي يلعب للنادي الصفاقسي التونسي.

وكانت قضية التعاقد مع ميصالة مرباح تعتبر في غاية الصعوبة بالنسبة لإدارة الوفاق السطايفي وهذا بالنظر لوضعية اللاعب مع فريقه هلال الشابة التونسي، والذي ينشط فيه بترخيص من طرف الإتحادية الدولية لكرة القدم "الفيفا"، بعد أن رفض البقاء مع شبيبة الساورة رغم أنه كان مرتبطا بعقد لموسم إضافي.

وكان اللاعب قد رفع شكوى ضد شبيبة الساورة للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة عن الفترة التي تقمص فيها ألوان هذا الفريق، والمقدرة بعشرة أجور شهرية.

من جهتها، طالبت إدارة شبيبة الساورة بقيمة مالية تناهز 10 ملايير سنتيم كاملة كتعويض من إدارة الفريق التونسي كون اللاعب كان لا يزال مرتبطا بعقد لموسم إضافي معها.