الصين في عيون الفنان هاشمي عامر" عنوان معرض تشكيلي قريبا بالجزائر العاصمة

سيشكل موضوع "الصين في عيون الفنان هاشمي عامر" عنوان معرض فردي للوحات الفنية، الذي سينظم من قبل هذا الفنان التشكيلي انطلاقا من الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به ذات الفنان.

وسيضم المعرض الذي سيحتضنه رواق باية بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، زهاء 60 لوحة تشكيلية في تقنية الرسومات التخطيطية ورسومات الغواش أنجزها خلال فترة دراسته بأكاديمية الفنون الجميلة ببكين من 2012 إلى 2015، حسب ما أوضح الفنان التشكيلي هاشمي عامر .

ويبرز المعرض "الصين في عيون الفنان هاشمي عامر"، الذي سيمتد على مدار شهر كامل، التراث الصيني القديم المدرج في التراث العالمي على غرار "معبد السماء" ببكين وصور الصين العظيم ونهر التنين الأسود وكهوف دون هوانغمو وموقع تراث

سكان بكين الأصلين ومقبرة الإمبراطور تشينغ سيهوانغ وغيرها، يضيف ذات الفنان التشكيلي، المقيم بمستغانم والذي يعد أيضا المدير السابق للمدرسة الجهوية للفنون الجملية "يوسف بن خدة" بذات الولاية.

وأبرز السيد هامشي أن هذا المعرض عبارة عن "دفاتر سفر" أو رحلة افتراضية إلى الصين عبر لوحات تشكيلية للتعريف بالحضارة الصينية القديمة باستعمال أقلام اللباد والرصاص.

وأضاف أن هذا المعرض يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثقافية بين الجزائر والصين والمساهمة في ترقية مشروع سوق الفن في القطاع الثقافي.

للتذكير فقد شارك الفنان التشكيلي هاشمي عامر (61 سنة)، طيلة مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 30 عاما، في العديد من المعارض الفردية والجماعية في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وإيران والصين واسبانيا وفرنسا وغيرها.