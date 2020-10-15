وزارة الشؤون الدينية: اجراءات جديدة ترافق قرار رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة

أعلن مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية عزوق محند عن الاجراءات الجديدة التي اعتمدتها هذه الأخيرة عقب قرار تعليق اقامة صلاة الجمعة بالمساجد، و المتمثلة أساسا في توجيه تعليمة للأئمة تطالبهم فيها بأن لا تتجاوز الخطبة و الصلاة مجتمعتين 15 دقيقة وذلك حرصا منها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما أكد محند في تسجيل للقناة الأولى أن المساجد تفتح فقط لأداء الصلوات الخمس أما أماكن الوضوء و المكتبات المسجدية و مصليات النساء تبقى مغلقة.

من جهته، رحب رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار بقراق رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة بالمساجد مرجعا ذلك الى التزام المصلين بالبرتوكول الصحي الذي اعتمد في المساجد للوقاية من فيورس كوفيد 19.

و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر الأربعاء رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصل اعتبارا من تاريخ الـــ6 نوفمبر المقبل، كما تفتح هذه المساجد لصلاة الفجر بتغيير توقيت الحجر الصحي في الولايات المعنية بهذا الحجر وذلك من الساعة الخامسة الى الساعة السادسة صباحا عكس ما كان معمول به سابقا حسب السيد الوزير عمار بلحيمر .

من جهته، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، عمار بلحيمر ، في ندوة صحفية له عقب اجتماع الحكومة معلنا عن تدشين جامع الجزائر بفتح قاعة الصلاة لمسجد الجزائر ليلة المولد النبوي الشريف في مرحلة أولى بتاريخ 28 أكتوبر الجاري .