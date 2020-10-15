بكالوريا 2020 : وزارة الدفاع الوطني تشيد بالنتائج "الممتازة" لدفعات مدارس أشبال

أشادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس ب"النتائج " و"النوعية" التي سجلتها دفعات مدارس أشبال الأمة خلال امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 حيث قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة تهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه "النتائج المشرفة" .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 ، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من البليدة ووهران وسطيف هذه السنة نتائج "ممتازة"، حيث تحصل 680 شبلا على هذه الشهادة بنسبة نجاح 84ر98%، أين تحصل 09 أشبال على شهادة البكالوريا بدرجة "ممتاز" و197 شبلا بدرجة "جيد جدا" و234 شبلا بدرجة "جيد" و160 شبلا بدرجة "قريب من الجيد" فيما تحصل بقية الأشبال على درجة "مقبول".

من جهة ثانية، ذكر ذات البيان أن "أشبال الأمة في شعبة رياضيات قد حققوا نسبة نجاح 100% في هذه الدورة".

وأكد ذات المصدر أن "هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوقهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس " .

وأشار البيان الى أنه بهذه المناسبة"يقدم السيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق".