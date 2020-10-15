مونديال 2021 لكرة اليد: الكشف عن مواعيد لقاءات المنتخب الجزائري

حددت الاتحادية الدولية لكرة اليد توقيت لقاءات مونديال كرة اليد 2021 المقرر إجراؤه بمصر من 13 إلى 31 يناير، حيث سيشارك المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة رفقة المغرب، البرتغال وإيسلندا.

ويباشر ''الخضر'' المنافسة أمام المغرب يوم 14 يناير (00ر18 بتوقيت الجزائر) قبل لقاء إيسلندا في الــــ 16 من نفس الشهر (30ر20).وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير (00ر18).

وبمناسبة الطبعة الـ 27 التي ستجري بحضور 32 منتخبا، حيث ستتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي والذي سيجرى في شكل 4 مجموعات بتواجد 6 منتخبات.

الفرق التي لا تتأهل للدور الرئيسي تشارك في كأس الرئيس في التي تنطلق في الـ 20 من شهر يناير.

للتذكير أن مصر تستضيف للمرة الثانية في تاريخها الدور النهائية لكأس العام لكرة اليد بعد نسخة 1999.

واختار المنظمون أربعة مواقع لاحتضان المنافسة : الإسكندرية، القاهرة، الجيزة ومصر الجديدة.أما اللقاءات الخاصة بالميداليات الذهبية والبرونزية برمجت في الـــ31 من شهر يناير بملعب القاهرة.

برنامج المجموعة السادسة:

14 يناير: الجزائر - المغرب على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر18 بتوقيت الجزائر)

-البرتغال - إيسلندا على الساعة 30ر21 بالتوقيت المحلي (30ر20 بتوقيت الجزائر)

يناير: المغرب - البرتغال على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر18 بتوقيت الجزائر)

الجزائر - إيسلندا على الساعة 30ر21 بالتوقيت المحلي (30ر20 بتوقيت الجزائر)

18 يناير: البرتغال - الجزائر على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر18 بتوقيت الجزائر)

- إيسلندا - المغرب على الساعة 30ر21 بالتوقيت المحلي (30ر20 بتوقيت الجزائر).