الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لدريان الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر تدوم يومين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل، مساء اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بلادنا يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري".

وقد تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وضبط أجندة مختلف آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أوضحه ذات البيان.

كما كان اللقاء فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

وقد جرى اللقاء بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وسفير الجزائر بفرنسا عنتر داود.