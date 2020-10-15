عرقاب: نستورد 31 معدن حديدي بما قيمته 1 مليار دولار رغم توفرنا على مناجم غير مستغلة

أكد وزير المناجم محمد عرقاب الخميس من سكيكدة أن "الدولة عازمة على إعادة بعث النشاط المنجمي".و أوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها بوحدة تحويل الرخام ببلدية سكيكدة على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن "الإمكانات و الموارد المالية الكافية متوفرة لإنعاش قطاع المناجم عبر الوطن و إنتاج المادة الأولية" مؤكدا أن الدولة "لن تدخر أي جهد لتقليص الاستيراد".

و ذكر في هذا السياق أن الجزائر تستورد حاليا 31 مادة معدنية حديدية و غيرها من الخارج تكلف خزينة الدولة 1 مليار دولار رغم أن البلاد تتوفر على مناجم كثيرة غير مستغلة سيتم إعادة بعث نشاطها لإنتاج المادة الأولية ما سيساهم أيضا في استحداث مناصب عمل جديدة.

و أضاف الوزير أن إنعاش المجال المنجمي يندرج في إطار برنامج الحكومة لتنويع الاقتصاد، حيث تم في هذا الخصوص وضع خارطة طريق ستمكن من إعادة النظر في قانون المناجم ليصبح أكثر جاذبية للاستثمار و المستثمرين و كذا إعادة بعث المناجم المتعثرة و المتوقفة من أجل إنتاج المواد الأولية اللازمة فضلا عن إعادة النظر في الخارطة الجيولوجية و التركيز على تكوين و تأهيل المورد البشري .

و بخصوص مقلع الرخام بلدية فلفلة بولاية سكيكدة الذي عاينه وزير المناجم و الذي تعاني المؤسسة القائمة عليه من عدة مشاكل، أكد السيد عرقاب بأن قطاعه "سيعمل على الاستعانة بتقنيين من الخارج للمساعدة في رفع الإنتاج بهذا المقلع" كما أكد أنه سيتم وضع خطة عمل دقيقة "قبل نهاية ديسمبر المقبل للوقوف على كل مشاكلها".

و قال الوزير: "إن مقلع الرخام بولاية سكيكدة يملك أجود أنواع الرخام"، حيث يتم حاليا دراسة سبل رفع قدرة إنتاجه التي وصلت سنة 2019 إلى حوالي11 ألف متر مكعب لكي يستعيد مكانته مؤكدا كذلك أن "من الضروري أن تحقق الجزائر اكتفاء ذاتيا من هذه المادة قبل التوجه إلى تصديرها"، خصوصا -كما قال- أن مقالع الرخام عبر الوطن و المقدر عددها ب 20 مقلعا "لا توفر سوى على 15 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، حيث يتم حاليا استيراد 500 ألف طن سنويا من الرخام و الغرانيت .

و بخصوص استخراج اليورانيوم، أكد الوزير أن "الجزائر تملك احتياطي هام منه إلا أنه لم يحن بعد و قت استغلاله و استخراجه" .

من جهة أخرى قال عرقاب أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لعملية تشكيل الشركات الشبانية للتنقيب عن الذهب في الجنوب و كذا بأماكن أخرى عبر الوطن مشيرا إلى أن النشاط الحرفي لا يقتصر فقط على الذهب بل هناك معادن أخرى ما سيساعد كثيرا في استحداث مناصب عمل جديدة.

للإشارة، فقد عاين وزير المناجم خلال زيارته إلى ولاية سكيكدة مقلع الرخام ببلدية فلفلة و كذا وحدة تحويل الرخام ببلدية سكيكدة.