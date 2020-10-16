الشرطة الفرنسية تداهم منازل مسؤولين حاليين و سابقيين بسبب كورونا

داهمت الشرطة الفرنسية هذا الخميس منازل بعض كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك ضمن تحقيقات تتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة نفذت عمليات تفتيش في مكتب ومنزل وزير الصحة الحالي أوليفييه فيران و رئيس الوزراء السابق وإدوار فيليب و وزيرة الصحة السابقة آنييس بوزان و المتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبت ندياي و المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وكانت شكوى قد رفعت في السابع من شهر جويلية الماضي ضد عدد من مسؤولي الحكومة الفرنسية بتهمة "الامتناع عن مكافحة كارثة" أمام محكمة عدل الجمهورية الوحيدة التي لديها صلاحيات لمحاكمة أعضاء في الحكومة خلال توليهم مهامهم.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في فرنسا حاجز ال 30 ألفا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أمس الخميس.