المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة: شراكة مع الجزائر لدعم المرأة الريفية المقاولاتية قريبا

كشف المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لمكتب الدول العربية مراد وهبة عن اعتماد قريبا بالشراكة مع وزارة التضامن الأسرة وقضايا المرأة وثيقة لدعم المرأة الريفية المقاولاتية.

و في تسجيل للقناة الأولى أكد وهبة بأن هذه الوثيقة جاءت بغاية رسم البيانات المناسبة واتخاذ الاجراءات الرشيدة التي تمكن المرأة من تحقيق الريادة في الأعمال.

كما ستساهم هذه الوثيقة يضيف ذات المتحدث في توفير فرص أكثر للمرأة الريفية المقاولاتية خاصة فيما تعلق بالحصول على القروض المصغرة.

من جهتها وزيرة التضامن الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو أكدت انه بات من الضروري وضع حوافز عملية لتشجيع المرأة الريفية ومرافقتها لولوج الأسواق سواء كانت المحلية أو الأسواق الدولية.

و شددت كريكو على أهمية أن يرقى انتاج المرأة الريفية الى المعايير الدولية حتى تتمكن من منافسة نظيراتها من شتى أنحاء العالم.