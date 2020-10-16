إعادة محمد بسعد إلى منصب رئيس الاتحادية الجزائرية

قررت وزارة الشباب والرياضة رفع عقوبة ''الإيقاف المؤقت'' التي كانت مسلطة منذ عشرة أشهر على رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، محمد بسعد، وإعادته إلى منصبه حسب ما علم الجمعة، من مصدر مقرب من الوزارة المعنية.

وأكد نفس المصدر: ''يعود محمد بسعد لمنصبه كرئيس للهيئة الفدرالية.القرار الأولي كان تعسفي ومبني على حجج غير قانونية''.

يذكر أن محمد بسعد تم توقيفه ''مؤقتا'' في شهر ديسمبر 2019 من قبل وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، بحجة ''سوء التسيير"، لتعيش الهيئة الفدرالية بعدها عدة اضطرابات، حيث تولى ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي الرئاسة بالنيابة.

ويتعلق الأمر ببوعلام حاج علي، محمد دحماني ومحمد لازار على التوالي.