دراسة : "كورونا" يمكن أن يصيب أنسجة المخ ويؤثر على الذاكرة و الوعي واللغة

أفادت دراسة برازيلية صدرت أمس الخميس بأن فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، قادر على إصابة أنسجة المخ والتأثير على بنية القشرة الدماغية، وهي منطقة من الدماغ مسؤولة عن وظائف مثل الذاكرة والوعي واللغة.

وقال دانيال مارتينز دي سوزا، الأستاذ بمعهد البيولوجيا في جامعة كامبيناس (يني كامب)، "لقد أثبتنا لأول مرة أن سارس-كوف-2 يصيب الخلايا النجمية ويتكاثر فيها، وهذا يمكن أن يقلل من قدرة الخلايا العصبية على البقاء".

وأشارت الدراسة إلى أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن أن يؤثر على الخلايا النجمية، وهي الخلايا الأكثر وفرة في الجهاز العصبي المركزي، والتي تؤدي وظائف مثل توفير الدعم والمغذيات للخلايا العصبية وتنظيم تركيز الناقلات العصبية وغيرها من المواد، مثل البوتاسيوم.

وأوضحت الدراسة أنه "قد تم تأكيد إصابة هذا النوع من الخلايا من خلال التجارب التي أجريت على أنسجة المخ المأخوذة من 26 مريضا ماتوا بكوفيد-19".

وذكر مارتينز دي سوزا أن العلماء استخدموا تقنية تُعرف باسم الكيمياء النسيجية المناعية، والتي تتضمن استخدام الأجسام المضادة للكشف عن مستضدات معينة في عينة أنسجة.

كما شملت الدراسة 81 مريضا آخرين يعانون من أعراض خفيفة من مرض كوفيد-19.

وأظهرت النتائج أن ثلثهم تظهر عليهم أعراض عصبية أو نفسية عصبية مثل ضعف الذاكرة، والإعياء، والصداع، والقلق، وغيرها، بعد 60 يوما من الإصابة بالمرض.

وأجرى الدراسة علماء من جامعة يني كامب وجامعة ساو باولو، بالتعاون مع علماء من المختبر الوطني للعلوم البيولوجية، وجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، ومعهد دي أو.