منتخب الخضر لأقل من 20 عاما: استدعاء 19 لاعبا للتربص من22 إلى 25 أكتوبر

يدخل 19 لاعبا من مزدوجي الجنسية لفئة أقل من 20 عاما في تربص مغلق من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر)، حسب ما أعلنت عنه، اليوم الجمعة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وتم اختيار تلك الأسماء من البطولة الفرنسية بفضل عمل "فاف-رادار": هيئة تنشط بفرنسا والمكلفة بعملية التنقيب ومتابعة اللاعبين الجزائريين الشبان المقيمين بالخارج.

ويبقى نادي أولمبيك مرسيليا الأكثر تمثيلا بــــ 5 لاعبين متفوقا على باريس سان جرمان (3 لاعبين)، نادي مونبوليي ( لاعبان)، نادي نانسي لوران ( لاعبان)، نادي بوردو ( لاعبان)، في الوقت الذي يتواجد فيه كل من أندية لونس، ملعب ريمس، نادي أميان، نادي سوشو ونادي فالنسيان بلاعب واحد لكل منهم.

قائمة اللاعبين: زيتوني لياس (نادي أميان)، أوفلة ماسينيسا (باريس سان جرمان)، عيداني ينيس (باريس سان جرمان)، تواتي حسين (باريس سان جرمان)، تباحريتير رضوان (ملعب ريمس)، بيليسار جسيم (نادي سوشو)، أودجاني آدم أحمد (نادي لونس)، بوتواتو أيمن عبد الكريم (نادي فالنسيان)، عغون محمد منصور (نادي بوردو)، غرنو وليد (نادي بوردو)، خثير عباس (أولمبيك مرسيليا)، قادة خواكيم (أولمبيك مرسيليا)، بعلوج مهدي لقمان (أولمبيك مرسيليا)، ريسا يسين (أولمبيك مرسيليا)، حجام ينيس أحمد (نادي بوردو)، غيلاس مختار (نادي مونبوليي)، ناصر شويطر سلمان (نادي مونبوليي)، مهني فارس (نادي نانسي لوران)، لمراني أنزو (نادي نانسي لوران).