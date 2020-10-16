كورونا : 221 إصابة جديدة و 126 حالة شفاء و 5 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورارعن تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 126مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19،أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 53988 حالة من بينها 221 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

كما بلغ عدد الوفيات 1841حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37856 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل أي حالة في حين 6 ولايات سجلت 10حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية .

وكشف ذات المسؤول أن 36 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.