﻿ رودي غارسيا: " الدولي الجزائري بن العمري ... لاعب محارب"

حظي المدافع الدولي الجزائري لأولمبيك ليون، جمال الدين بن العمري، بإشادة كبيرة من مدربه، رودي غارسيا، الذي "اعتبره "محاربا" و ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة.

و أوضح المدرب السابق لأندية جمعية روما و أولمبيك مرسيليا خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل لقاء راسينغ ستراسبوغ قائلا:" نتوفر على عدة لاعبين ذووا نزعة هجومية و فنية...وأنا سعيد جدا بقدوم باكيتا و دي سيقليو.

واضاف مادحا الدولي الجزائري في كل الاوقات قائلا :" كما أحب كل ما سيقدمه بن العمري و لو أنه ليس جاهزا من الناحية البدنية... إنه لاعب محارب".

و كان المدافع البالغ من العمر 30 عاما قد التحق بليون في آخر يوم من مرحلة الانتقالات الصيفية قادما إليه من العربية السعودية، حيث كان في خلاف مع مسيري ناديه السابق، الشباب السعودي.

و كان المدافع السابق لنصر حسين داي و شبيبة القبائل قد أمضى عقدا مع أولمبيك ليون لمدة موسم واحد مع إمكانية تمديده بموسم ثان.

و كونه كان بدون ناد حتى يوم 5 اكتوبر الجاري، لم يستدع بن العمري من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي للمباراتين الوديتين ضد منتخبي نيجيريا (1-0) و المكسيك (2-2) اللتين جرتا يومي 9 و 13 اكتوبر على التوالي بالنمسا و هولندا.