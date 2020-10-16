فيروس كورونا: أكثنر من مليون وفاة و قرابة 40 مليون اصابة منذ بدء الوباء

توفي مليون و 100 شخص في مختلف انحاء العالم بسبب فيروس كورونا فيما تجاوز عدد الاصابات 40 مليون اصابة.و أكثر البلدان تضررا منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل ، الهند المكسيك، بريطانيا ،ايطاليا و اسبانيا.

حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 63 ألفا و 610 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية و 820 حالة وفاة جديدة وفقا لاحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الامريكية.

و وفقا لاخر الاحصاءات توفي اليوم 201 شخص في أمريكا الشمالية،فيما سجلت أعلى حصيلة في قارة أوروبا ب 411 حالة وفاة و تليها آسيا ب 111 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

و كان قد أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الجمعة أن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على اجراء مؤتمرات دورية عبر تقنية الفيديو كونفرس للتدارس بشأن اجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تزامنا مع موجته الثانية الحالية في القارة.

ويأتي ذلك فيما تتجه السلطات في إيطاليا لفرض حظر للتجول بعدد من مناطق البلاد أسوة بما أقره بعض جيرانها خلال الأيام الأخيرة بسبب عودة تفشي الفيروس بشكل كثيف بين الإيطاليين, لكن دون اللجوء إلى إغلاق كامل للبلاد.

وتعد إيطاليا التي ظهرت بها أول إصابة بالفيروس قبل 37 أسبوعا, من أكثر البلدان الأوروبية تضررا من كوفيد-19.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت في وقت سابق, مرض "كورونا" خامس سبب للوفاة في القارة الأوروبية.