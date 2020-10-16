الدولي الجزائري بن رحمة يرسم التحاقه بويست هام يونايتد

تعاقد المهاجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد (القسم الأول الانجليزي)، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع نادي ويست هام يونايتد مع الزامية الشراء، حسبما كشف عنه اليوم الجمعة، الفريق الناشط بالبطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم.

وفي أول تصريح له بعد توقيع العقد، قال بن رحمة: "سعيد جدا، وست هام نادي تاريخي يضم لاعبين جيدين. وإنه نادي كبير في إنجلترا، اعرف بالضبط ما يتوقعه مني المدرب، سأحاول تلبية توقعاته لأنه يثق بي".

من جانبه، أفاد المدير الرياضي لنادي برينتفورد، فيل غايلز، أن ناديه "عمل في الأيام الأخيرة على التوصل إلى الصيغة المثالية من الاتفاق.

حيث اتفقت جميع الأطراف على انتقال اللاعب بموجب عقد إعارة مع الزامية الشراء في نهاية الموسم".

والتحق بن رحمة (25 سنة) بنادي برينتفورد سنة 2018 قادما من أولمبيك نيس الفرنسي، حيث أدى مشوار إيجابيا مع فريق "النحل" ببطولة "الشامبيونشيب"، عبر تسجيله 30 هدفا ومنحه 31 تمريرة حاسم، خلال مشاركته في 94 مقابلة.

وشارك إبن مدينة عين تيموشنت، مع المنتخب الجزائري في المواجهتين الوديتين، التي خاضهما "الخُضر" ضد نيجيريا (1-0) و الميكسيك (2-2)، يومي 9 و 13 أكتوبر على التوالي، في النمسا و هولندا.

ومعلوم أن سعيد بن رحمة، الذي استدعي للمنتخب الوطني ثلاث مرات منذ 2015، لم يتواجد ضمن التشكيلة المتوجة بلقب كأس إفريقيا 2019.