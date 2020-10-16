المدية : ابو الفضل بعجي يدعو الى التصويت بقوة لصالح التعديل الدستوري

اكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ابو الفضل بعجي، اليوم الجمعة بالبرواقية (المدية)، ان مشروع تعديل الدستور يضمن فصل السلطات و يكرس مبدأ التداول على السلطة.

و في كلمته خلال تجمع شعبي نظم بدار الثقافة بالبرواقية (المدية)، اعتبر السيد بعجي ان مشروع تعديل الدستور، الذي يطرح للاستفتاء يوم 1 نوفمبر المقبل، "يحمل العديد من التعديلات من الجانب السياسي و بخصوص عمل مؤسسات الدولة، كما انه يضمن فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و يكرس مبدأ التداول على السلطة بالاضافة الى انه يفتح الطريق امام المنافسة السياسية بين مختلف التشكيلات".

و خلال هذا التجمع، دعا الامين العام لذات الحزب المواطنين الى التصويت بقوة لصالح التعديل الدستوري و المشاركة بقوة يوم الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.

و لدى تطرقه الى الوضع الداخلي للحزب، اسرد المتحدث بالقول ان الهيئات القيادية لتشكيلته السياسية "ستعمل من اجل اعادة الحزب لأبنائه الشرعيين و المناضلين الحقيقيين"، معلنا في هذا السياق عن اعادة تنظيم الهياكل القاعدية للحزب في القريب العاجل.