مجازر 17 أكتوبر: فرنسا ترتكب أبشع الجرائم في تاريخ القوى الاستعمارية للقرن العشرين

تحيي الجزائر هذا السبت الذكرى 59 لمظاهرات 17 أكتوبر من سنة 1961 بباريس، التي شهدت واحدة من أبشع المجازر المرتكبة في حق أبرياء عزل حيث قام المستعمر الفرنسي بقمع متظاهرين أبرياء و ألقى بهم أحياء وأموات في مياه "نهر السين".

فقبل 59 سنة و بالتحديد يوم الثلاثاء الذي أصبح يصطلح عليه بـ" الثلاثاء الأسود" ارتكبت فرنسا أحد أبرز الأحداث الهمجية في تاريخ القوى الاستعمارية للقرن العشرين, حيث شهدت العاصمة باريس واحدة من أبشع المجازر المرتكبة في حق أبرياء عزل, خرجوا للتظاهر السلمي احتجاجا على حظر تجوال "تمييزي" فرضه محافظ شرطة باريس, وقتها, موريس بابون, المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية و الذي كان يحمل غلا أعمى للجزائريين, ظهر بشكل جلي حينما تولى قبلها, منصب والي على عمالة قسنطينة.

و بحسب شهادات رصدتها الاذاعة الجزائرية، أمر موريس بابون بعد فرضه حظر التجوال على العمال الجزائريين، أفراد الشرطة بقمع المتظاهرين وهو من سيتكفل بالتغطية عليهم.

فعلى الرغم من امتثالهم الصارم لأوامر فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا بعدم الانسياق وراء استفزازات قوات الشرطة الفرنسية, إلا أن هذه الأخيرة أصرت على نقل العنف اليومي الذي كانت تمارسه على المهاجرين الجزائريين إلى مستوى أعلى بكثير, ليتحول ذات يوم من أكتوبر 1961 إلى جريمة ضد الإنسانية.

وتوثق هذه الجريمة لتصاعد العنف الممارس ضد الجزائريين السنة تلو الأخرى, في إطار محاولات المستعمر لإخماد فتيل الثورة التحريرية.

وقد سبق هذا التاريخ بأحداث مترابطة مهدت لوقوع ما وقع. ففي سبتمبر 1961 قامت أجهزة الأمن الفرنسي بتوقيف و طرد مئات الجزائريين و اعتقال آخرين بمركز "فانسان".

ويشير بيان صادر عن محافظة الشرطة الباريسية في 23 من ذات الشهر, إلى أنه تم إخضاع أزيد من 29 ألف جزائري مغترب للتفتيش و توقيف ما يربو عن 600 آخرين و طرد قرابة المائتين إلى الجزائر.

وبتاريخ 5 أكتوبر من نفس السنة, أصدر بابون مرسوما "عنصريا" يقضي بتطبيق حظر تجوال بباريس و ضواحيها, يشمل العمال الجزائريين على وجه أخص, حيث أضحت حركة هؤلاء مقيدة من الثامنة و النصف مساء إلى الخامسة و النصف صباحا.

ومع دخول هذا القرار حيز التطبيق في اليوم الموالي, أعلنت فيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا عن تنظيم مظاهرات سلمية, مسجلة بذلك نقل الثورة التحريرية إلى عقر دار العدو الفرنسي.

وفعلا, خرجت المسيرات السلمية في التاريخ المحدد, انطلاقا من الأحياء الفقيرة بباريس, لتتفرع بعدها الحشود عبر أهم الشوارع الباريسية قاصدة ساحة "أوبرا" التي أغلفت كل المنافذ المؤدية إليها من طرف قوات الشرطة.

و أمام ذلك, لم تتورع أجهزة الأمن الفرنسي عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الذين تقيدوا حرفيا بتعليمات القيادة القاضية بعدم استعمال الأسلحة و الاكتفاء برفع الرايات و اللافتات المطالبة بإلغاء الحظر و المنادية باستقلال الجزائر, حسب شهادات المشاركين والشهود عيان الذين خلدوا بشاعة ما حدث بالكلمة و الصورة, رغم التضليل و التعتيم الإعلامي المفروض.

فاطمة بدار أصغر شهيدات مجازر نهر السين

و من بين شهداء مجازر 17 أكتوبر فاطمة بدار التي تعد احدى اصغر شهيدات ثورة التحرير المجيدة، حيث كان يبلغ سنها آنذاك 15 سنة لكنها كانت تتمتع بوعي دفعها الى مغادرة مقاعد الدراسة و الدفاع عن قضيتها.

و كانت قد حظت هذه المسيرات السلمية بتعاطف من قبل الفرنسيين أنفسهم. ففي 21 أكتوبر, تجمع أساتذة و طلبة من جامعة السوربون للتنديد بحظر التجوال المفروض على الجزائريين و القمع الممارس ضد المتظاهرين, تلتها يوم 23 أكتوبر مظاهرات تضامنية نظمها طلبة فرنسيون جابت الحي اللاتيني و مونبارناس.

يرى المؤرخون أن مظاهرات 17 أكتوبر و ما تبعها من نتائج مروعة أجبرت الحكومة الفرنسية على استئناف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة الجزائرية التي تم الاتصال بها في 28 من نفس الشهر للبدء في إجراء محادثات بمدينة بال السويسرية حيث كان الطرف الجزائري ممثلا فيها بالفقيدين رضا مالك ومحمد الصديق بن يحي.