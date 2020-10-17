منتدى الجزائر يدعو الشباب الى التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور

دعا منتدى الجزائر هذا السبت الشباب الى التصويت "بنعم" على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر القادم من أجل احداث التغيير.

وطالب رئيس المنتدى محمد عيادي في تصريح صحفي له عقب تنشيطه لقاء مع مناضليه بقاعة الاطلس بالجزائر العاصمة بتفويت الفرصة عن الذين أعطوا صورة سيئة عن المشروع وأغمضوا أعينهم عن ايجابياته والذهاب الى صناديق الاقتراع يوم أول نوفمبر والتصويت على مشروع تعديل الدستور .

وتوقع عيادي من المخلصين الشباب أن يكونوا بقدر من العزم يوم الاستفتاء لرفع راية الجزائر والارتقاء بالديمقراطية التشاركية التي تعتبر التجسيد الفعلي للدولة الاجتماعية حسب بيان أول نوفمبر الخالد.

وبعدما ثمن مساعي رئيس الجمهورية لإحداث التغيير قريبا أكد رئيس المنتدى بأن مشروع التعديل هو استجابة حقيقية لمطلب الحراك لتأسيس مؤسسات دستورية والنهوض بالدولة الجزائرية.